Zorlu Enerji, bir kez daha “Düşük Karbon Kahramanı” oldu

Zorlu Enerji Grubu, “Enerjimiz Çocuklar İçin” projesiyle “Düşük Karbon Kahramanı” ödülüne layık görüldü. Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen IV. İstanbul Karbon Zirvesi’nde konuşan Zorlu Enerji Grubu Ticaret Direktörü İnanç Salman, “Zorlu Enerji olarak karbon salınımını azaltan ve yenilenebilir enerjinin artmasını sağlayan tüm çalışmalarda yer alıyoruz. Türkiye’deki portföyümüzde yüzde 73 olan yenilenebilir enerji oranını yukarı taşımak için çalışıyoruz” dedi.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından düzenlenen IV. İstanbul Karbon Zirvesi, karbon ekonomisi ve azaltımı konusunda çalışmalar yürüten şirketleri İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde buluşturdu.

Zirve kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Düşük Karbon Kahramanı” ödül töreninde Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde ilkokul öğrencilerine yönelik yürüttüğü “Enerjimiz Çocuklar İçin” kurumsal sosyal sorumluluk projesi ile ödüle layık görüldü. Geçtiğimiz yıllarda karbon yönetimi, sürdürülebilirlik ve temiz enerji sistemlerine geçiş çalışmalarıyla ödül alan Zorlu Enerji Grubu, üç yıldır “Düşük Karbon Kahramanı” seçiliyor.

“Kendi kendine yeten evlere/şehirlere doğru”

Zirvede, Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu’nun moderatörlüğüyle gerçekleştirilen “Karbon Yönetimi ve Endüstri” başlıklı oturumda konuşan Zorlu Enerji Grubu Ticaret Direktörü İnanç Salman, “Enerji sektöründeki yeni ana trendler, karbon salınımını azaltan noktaya doğru gidiyor. Santraller kurarak evlere enerji arzı sunan konvansiyonel sistemlerden; güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak kendi kendine yeten evlere/şehirlere doğru ilerliyoruz. Enerji depolama sistemlerinde yaşanan teknoloji gelişimi ve maliyet düşüşü de bu trendi destekliyor. Bu sayede yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimindeki dalgalanmalarının önüne geçilerek enerji sektöründeki karbon ayakizini daha fazla küçültmek mümkün” diye konuştu.

İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında son üç yıldır “Düşük Karbon Kahramanı” ile ödüllendiriliyor olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Salman, “Zorlu Enerji olarak karbon salınımını azaltan ve yenilenebilir enerjinin artmasını sağlayan tüm çalışmalarda yer alıyoruz. Türkiye’deki portföyümüzde yüzde 73 olan yenilenebilir enerji oranını yukarı taşımak için çalışıyoruz” dedi.

Çocuklar enerjiyi eğlenerek öğreniyor

Zorlu Enerji Grubu’nun Türkiye’nin ulusal ölçekli ile enerji eğitim projesi olarak başlattığı Enerjimiz Çocuklar İçin projesi, çocukların enerji, enerji kaynakları, enerji tasarrufu, iklim değişikliği ve yenilenebilir enerji konularında bilinç kazanmasını hedefliyor. 2010 yılında başlayan proje, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde yeniden yapılandırılarak, uzmanlar desteğiyle müfredata paralel hazırlanan içerikler, okul oyunları ve özel aktivitelerle zenginleştirildi.

Bu yıl Gaziantep, Manisa, Aydın, Denizli, Edirne, Tekirdağ ve Osmaniye’deki 155 okulda 464 sınıf öğretmeninin gönüllü katılımıyla devam eden projede, 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik etkili bir öğrenme süreci yaratılması konusunda Bahçeşehir ve Hacettepe Üniversitelerinden akademisyenlerle çalışıldı.