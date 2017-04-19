Tekno Ray Solar’dan Solarex Fuarında Dev Anlaşma

Kurmuş olduğu santrallerle Türkiye’nin en büyük EPC firması olarak adından söz ettiren Tekno Ray Solar, enerji sektörüne ve ilişkili faaliyetlere yatırımda bulunan özel bir Suudi/Mısırlı sermaye şirketi Al Aboud Holding ile , Solarex Fuarı’nda 6,6 MW’lik bir satış anlaşması imzaladı. 2016 yılından beri Türkiye’de yatırım ve danışmanlık hizmetleri sunan, İstanbul merkezli bir yatırım danışmanlığı şirketi olan Invest Well tarafından yönetilen bu anlaşma çerçevesinde, Tekno Ray Solar tarafından Burdur’da kurulumu gerçekleştirilen ve 6600 kWp kurulu güce sahip olan Burdur GES’in tamamı Al Aboud Holding tarafından satın alındı.

Kurulduğu günden bu yana 170 MW gücünde Anahtar Teslimi Güneş Enerjisi Santrali proje referansına imza atarak sektöre liderlik eden Tekno Ray Solar, Aralık ayında devreye aldığı ve 6600 kWp kurulu güce sahip olan Burdur GES’in satışını Solarex Fuar’ında düzenlenen imza töreniyle gerçekleştirdi. Türkiye enerji sektöründe önemli bir rol üstlenerek, 2018 yılı sonuna kadar 50 MW’lık bir yatırıma imza atmayı hedefleyen Al Aboud Holding, toplamda 125 bin m2’lik alan üzerine kurulu olan ve yılda 11.000.000 kWh elektrik üretmesi hedeflenen Burdur GES’in tamamını satın alarak dev bir satış sözleşmesine imza attı.

Tekno Ray Solar ve Al Aboud Holding arasında Solarex Fuarı’nda düzenlenen törende konuşan Tekno Şirketler Grubu CFO’su Berna Meriç “Tekno Ray Solar olarak kurulumunu gerçekleştirdiğimiz güneş enerjisi santralleri, Türkiye’deki yatırımcılar kadar global yatırımcıların da dikkatini çekiyor. Al Aboud ile yaptığımız anlaşma da bunun güzel bir örneği. Gelecekte de enerji konusundaki iş birliğimizin devam edeceğine inanıyoruz ve Tekno Ray Solar olarak yurt dışı sermayenin ülkemize kazandırılmasına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

Invest Well şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Ossama Darwish ise düzenlenen töreninde “ Türkiye, özellikle emlak ve yenilenebilir enerji sektöründe yabancı yatırımlar konusunda çok ciddi bir potansiyele sahip. Bir yıldan kısa bir sürede, yaklaşık 25 milyon dolarlık yabancı sermayeyi başarılı bir şekilde Türkiye’ye getirerek bu iddialı planın içinde yer almaktan onur duyuyoruz. Tekno Ray Solar ve Al Aboud arasındaki bu anlaşma iyi bir başarı örneğidir ve bu örneklerin artarak devam edeceğine de inanıyoruz” dedi.