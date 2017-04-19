Siemens’ten Hızlı Büyüyen Bölgeler İçin Enerji Çözümü: SGT-A45 TR Aeroderivatif Gaz Türbini

Siemens, enerji pazarındaki en güçlü mobil ünitesi olan Aeroderivatif Gaz Türbini SGT-A45 TR’yi sektörün hizmetine sunuyor. Kompakt tasarımı ve hafifliği sayesinde kolay nakliye ve kurulum imkanı sunan SGT-A45 TR, enerjiye hızlı bir şekilde ihtiyaç duyan müşteriler için tasarlandı. 44 MW enerji üretebilen SGT-A45 TR, kurulduktan ve çalıştırıldıktan sadece 9 dakika sonra tam güç kapasitesiyle çalışabiliyor.

Siemens gaz türbini portföyüne yeni bir üye ekliyor. Büyüyen enerji pazarının ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen SGT-A45 TR Aeroderivatif Gaz Türbini, 44 MW’a varan elektrik üretme kapasitesiyle, iki haftadan kısa bir sürede kurularak hizmete hazır hale getirilebiliyor. Benzersiz bir enerji yoğunluğuna, yüksek yakıt verimliliğine ve mükemmel operasyonel esnekliğe sahip SGT-A45 TR Aeroderivatif Gaz Türbini, acil enerji ihtiyacı duyan veya daha az gelişmiş altyapılara sahip bölgelerde bulunan müşteriler için ideal bir çözüm olarak ön plana çıkıyor.

Gaz türbini pazarının en güçlüsü

Siemens tarafından geliştirilen bu inovatif mobil güç ünitesi, pazarda bulunan benzer modellerine göre çok daha fazla elektrik üretimi sağlıyor. Böylece daha az türbin ünitesiyle, istenilen santral üretimi karşılanmış oluyor. SGT-A45 TR’nin tasarımı, başarısını kanıtlamış Siemens ürünlerinin ve Rolls-Royce Aero-Motor teknolojisini temel alıyor. Gaz türbininin çekirdeğinde ise Siemens Industrial Trent 60 bileşenleri kullanılmış. Siemens SGT-A45 TR’nin tasarımı; havacılık, denizcilik ve endüstriyel hizmetlerinde milyonlarca saatlik çalışmalardan elde edilen deneyim ve know-how’dan faydalanıyor.

Kompakt tasarım sayesinde kolay nakliye, hızlı kurulum

Gaz türbininin kompakt tasarımı ve nispeten düşük ağırlığı, nakliyesini kolaylaşıyor. SGT-A45 TR gaz türbini, gaz veya sıvı yakıtlar kullanarak çalışabiliyor. Ayrıca çalışırken her iki yakıt türü arasında da sorunsuzca geçiş yapabiliyor. Daha fazla esneklik sağlayan bu özellik, ana yakıt tedarikinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda da operasyonun sürmesini sağlıyor. Özellikle sıcak iklimlerde ünitenin güç çıkışını da artıran tercihe bağlı su enjeksiyonu ile düşük NOx (azot oksit) emisyonları da sağlanabiliyor. Kritik enerji ihtiyaçları için ideal bir tercih olan SGT-A45 TR, uzun süreli operasyon ve zorlu görevlerin üstesinden gelebilen dayanıklı endüstriyel bileşenlerle inşa edildi. Siemens SGT- A45 TR, yardımcı sistemlere ihtiyaç olmadan, kurulum ve ilk çalıştırma tamamlandıktan sadece 9 dakika sonra tam güç üretebiliyor. Kapatılma halinde ise “sıcak kilitleme” kısıtlamalarına sahip olmadığından, hızla güç üretmek üzere herhangi bir zamanda yeniden başlatılabiliyor.