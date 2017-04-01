Siemens, Akıllı Şebekelerdeki Deneyimini ICSG 2017 Katılımcılarıyla Paylaşıyor

Siemens, yeni yaklaşım ve teknolojilerle geliştirdiği akıllı şebeke sistemlerine yönelik ürün ve çözümlerini 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı ICSG 2017’de tanıtıyor.

Akıllı şebekeler ve şehirler alanındaki araştırmacıları, uygulayıcıları, geliştiricileri ve kullanıcıları uluslararası bir platformda bir araya getiren ICSG Uluslararası Akıllı Şebekeler Kongresi’nin beşincisi, 19-20-21 Nisan tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Aynı başlık altında bir fuarın da yer alacağı etkinlik T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın himayelerinde, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, T.C. Ekonomi Bakanlığı ve IEEE Power & Energy Society (IEEE-PES) desteğiyle gerçekleştirilecek.

ICSG 2017’nin temel konuları; Akıllı Şebekelerde Küresel Dinamikler, Akıllı Şehirler, Akıllı Elektrik Dağıtım Şebekeleri, Akıllı Şebekeler ve Şehirlerde Siber Güvenlik, Akıllı Gaz Dağıtım Şebekeleri, Akıllı Şehirlerde Teknolojik Gelişmeler ve Akıllı Şehirlerin Geleceği olacak. Dünya Enerji Birliği Enerji Sektöründe Kadınlar Kurulu Başkanı Dr. Shay Bahramirad gibi önemli isimler de konuşmacı olarak yer alacak.

Akıllı şebeke teknolojilerinin gelişimi için dünya genelinde pek çok çalışmaya imza atan Siemens; bu alandaki deneyimi ve yenilikçi akıllı şebeke sistem ve çözümlerini, ICSG 2017 fuar alanındaki B29 numaralı standında tanıtacak.

Siemens, Akıllı Şebekeler’i Türkiye’de geliştiriyor!

Çağımızın enerjiye yönelik yeni problemlerinin çözümleri, yeni yaklaşım ve teknolojileri gerektiriyor. Akıllı şebekeler, elektrik, tesis ya da bina sistemlerinin şebekeye kesintisiz entegrasyonunu sağlayarak, birçok farklı açıdan tüm paydaşlar için katma değer yaratan yaygın çözümlerin geliştirilmesini mümkün kılıyor. Enerjinin üretiminden dağıtım ve iletimine kadar enerji dönüşüm zincirinin tümünü kapsayan ve entegre çözümler sunan Siemens Dijital Şebekeler, yeni şebekeler kurmanın yanı sıra mevcut enerji şebekelerinin gelecekteki ihtiyaçlara adaptasyonunu, modernizasyonunu ve geliştirilmesini sağlıyor.

Dünya üzerinde Akıllı Şebekeler’in gelişimi için dört farklı merkez belirleyen Siemens’in bu merkezlerinden biri Türkiye’de bulunuyor. Dijital Şebekeler çözümlerini Türkiye’de geliştiren Siemens, var olan altyapıyı daha akıllı ve otomatize ederek, insan hatalarından arındırarak, daha verimli kullanabilmeye odaklanıyor. Bu merkezde geliştirilen teknolojilerin zaman içinde Siemens’in faaliyet gösterdiği 190 ülkede kullanılmaya başlaması hedefleniyor.

Siemens Enerji Yönetimi Bölümü içerisinde yer alan Dijital Şebekeler olarak öncelikle, anahtar teslim projelerde kontrol merkezlerinin tesisi, trafo merkezlerinin sisteme entegrasyonu ve SCADA, Dağıtım Yönetimi Sistemleri (DMS), Kesinti Yönetim Sistemi (OMS) sistemleriyle haberleşmenin kurulmasını sağlıyor. Siemens’in SCADA çözümünün Akıllı Şebekeler’e uyarlanmasıyla elde edilen avantajlar iletim şirketlerinde de etkisini gösteriyor. Süreci daha etkin yönetme şansı elde eden iletim şirketleri kayıp kaçak oranlarının azaltımı başta olmak üzere pek çok fayda sağlayabiliyor.

Siemens PLC çözümleri maliyeti düşürüyor

Birçok işletme tarafından veri iletimi için kullanılan Siemens Powerline Haberleşmesi, PLC çözümlerinin dağıtım şebekelerinde tesise ait altyapıyı kullanması, haberleşme kanallarında işletme maliyetlerini düşürüyor. PLC çözümleri özellikle herhangi bir haberleşme ortamının olmadığı yerlerde oldukça önemli bir görev üstleniyor.

Yüksek ve orta gerilim şebekeleri için modemler, kuplör birimleri, kurulum malzemeleri ve bir ağ yönetim sistemiyle entegre çalışan Powerlink çözümleriyle, tüm elektro-mekanik kurulum koşullarında basit ve hızlı kuruluma olanak sağlıyor. Siemens’in Geniş Band PLC (BPLC) çözümü, orta ve alçak gerilimde sağlam ve güvenilir IP-tabanlı bir haberleşme alt yapısı oluşturmaya imkân tanıyor.

Orta Gerilimde Şebeke Operasyonları

Siemens’in Orta Gerilim şalt tesisleri için sağladığı ve dijital şebekeler ile bütünleşik sistemleri; şebeke operasyonları için güvenilir ve hızlı çözümler sunuyor. Dağıtım Otomasyon sistemlerinin vazgeçilmez bileşenleri olan Recloser, Fusesaver gibi orta gerilim ürünleri birbirleri ile ve merkez ile haberleşerek kesintisiz bir elektrik kaynağı için güvence veriyor.

Telekontrol, trafo otomasyonu, telekomünikasyon ekipmanı ve bunların entegrasyonu da dâhil olmak üzere Ulusal ve Bölgesel Kontrol Merkezlerine yönelik çözümler sunan Siemen’in kilit yetkinlik alanları arasında;