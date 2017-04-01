Schneider Electric’ten Yaşanabilir Bir Dünya için Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri Seminerleri

Schneider Electric enerji verimliliğinde yeni uygulamaları ve farklı stratejileri paylaştığı Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri seminerlerini 10-21 Mart tarihleri arasında Manisa, Gebze ve Tuzla Birlik organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdi.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, Enerji Verimliliği ve Servis Çözümleri seminer dizisini 10-21 Mart tarihleri arasında Manisa, Gebze ve Tuzla Birlik organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdi. Seminerler kapsamında Schneider Electric Enerji Verimliliği Danışmanı Enes Akgün, Schneider Electric Saha Servisleri Satış Mühendisi Eray Ergin ve Schneider Electric Servisler Satış Mühendisi A. Çağrı Birol sektör temsilcileri ile enerjinin verimli kullanımına yönelik strateji ve çalışmalarına ışık tutacak bilgiler paylaştı.

Seminerlerin ilk bölümünde “Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık %17’sinin elektriğe erişimi bulunmuyor, bununla birlikte, şehirleşme, dijitalleşme ve endüstriyelleşme çok büyük bir hızla gelişim gösteriyor. Bu doğrultuda gelecek 40 yıl içerisinde dünya enerji talebi 2’ye katlanacak.” diyen Akgün, “Aynı zamanda gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakabilmek için bugünkü karbon emisyonlarının 40 yıl içerisinde yarı yarıya azaltılması gerekiyor.” diyerek konuşmasına devam etti. Dünyanın geleceği için hayati önem taşıyan bu ikilemde tüm sektör oyuncularının rol ve sorumluluk alması gerektiğine inanan Schneider Electric, seminer dizileri ile sürdürülebilir bir enerji tedariki ve yaşanabilir bir çevre için bugünkünden 4 kat daha verimli olmanın yollarını paylaşıyor.

Seminerler sırasında katılımcılar, enerji verimliliğine geleneksel yaklaşım, Enerji Yönetimi ve ISO 50001 hakkında bilgilendirildi. Enerji Verimliliği çalışmaları sayesinde firmaların elde edebilecekleri faydalar, firmaların yasal yükümlülükleri ve faydalanabilecekleri teşvik programları masaya yatırıldı.

Seminerlerin Schneider Electric Saha Servis Çözümlerinin anlatıldığı ikinci bölümünde ise Ergin ve Birol elektriksel bakım ve çeşitlerini anlattı. Bu bağlamda, 4 sınıfa ayrılan bakımlarda üretici bakımının (Level3 Bakım) öneminden bahsedilerek risk analizleri gösterildi ve elektriksel kazaların %70’den fazla olan kısmının predict tip bakımla önüne geçilebileceği anlatıldı, son olarak da enerjinin sürekliliği kapsamında bakımın rölünden bahsedildi.

Elektriksel bakım ve çeşitlerini takiben, enerjinin sürekliliği konusu üzerinden devam edilerek ecofite giriş yapıldı. Ecofit’in Schneider Electric’in patentli bir çözümü olduğu aktarılarak, içeriğine detaylıca yer verildi.

Mart ayında Manisa, Gebze ve Tuzla Birlik organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilen ve yoğun katılımın olduğu seminerlerde, Schneider Electric’in farklı sektörlerden tesislerde elde edilen kazanımlarını anlatan iyi uygulama örnekleri dikkat çekti.