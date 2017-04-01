Schneider Electric, EcoXpert iş ortaklarıyla yıllık değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi

Schneider Electric, sertifikalı eğitimlerle global çaptaki uzmanlığını paylaştığı EcoXpert iş ortakları için yıllık bir değerlendirme toplantısı düzenledi.

2016’nın en başarılı EcoXpert iş ortaklarının ödüllendirildiği 2017 EcoXpert Günü olarak adlandırılan etkinlikte yeni dönem hedefleri global ekibin de katılımıyla paylaşıldı.

Enerji yönetimi ve otomasyon alanında dünya çapında uzman olan Schneider Electric, EcoXpert sertifikalı iş ortakları ile yıllık değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Fenerbahçe Topuk Yaylası Sports & Resort’ta düzenlenen etkinliğe Schneider Electric yöneticileri ile 45 EcoXpert iş ortağı katıldı. Schneider Electric global ekibinin de online bağlantı ile yer aldığı toplantılarda interaktif bir ortamda yeni gelişim alanlarına odaklanıldı. Etkinlik Schneider Electric EcoXpert iş ortaklarınca büyük beğeni topladı.

Schneider Electric tarafından tüm dünyada eğitimlerle desteklenen ve sertifika verilen EcoXpert iş ortakları, şirketin akıllı binalar, Nesnelerin İnterneti gibi alanlardaki uzmanlığından yararlanarak daha akıllı, entegre ve verimli çözümler sunma yetkinlikleri kazanıyor. Schneider Electric ile ortak bir vizyona sahip olan EcoXpert iş ortakları enerji yönetimi, bina otomasyonları, aydınlatma ve oda kontrol ile veri bağlanabilirliği alanlarında eğitimler alıyor. Bu sayede Schneider Electric ve EcoXpert iş ortakları müşteri beklentilerinin ötesinde hizmet ve çözümlerle sürdürülebilir bir başarı yakalıyor.

Schneider Electric tarihinde, ilk olarak bu yıl gerçekleştiren ve büyük bir başarıya imza atan 2017 EcoXpert Günü’nde Schneider Electric, 2016-2017 değerlendirme toplantısı kapsamında yılın en başarılı EcoXpert iş ortaklarını ödüllendirdi, şirketlere 6 farklı kategoride plaket verildi. Çeşitli atölye çalışmalarının da düzenlendiği etkinlikte Prof. Dr. Özgür Demirtaş finans, teknoloji ve fütürizm odaklı bir konuşma yaptı. Uzun soluklu sohbetlerin gerçekleştirildiği etkinlik keyifli dakikaların geçirilmesine de ortam hazırladı.