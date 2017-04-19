Prysmıan Group Türkiye, Yeni Teknolojilerini Solarex İstanbul Fuarı’nda Tanıttı

Solar kablo ve teknolojileri üzerine gerçekleştirdiği çalışmalarla, sektördeki liderliğini sürdüren Prysmian Group Türkiye, 6-8 Nisan tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Solarex İstanbul Fuarı’nda, güneş enerjisi sektörüne sunduğu ürün ve hizmetlerini, sektörle paylaşma imkanı buldu.

Enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonu Prysmian Group Türkiye, 6-8 Nisan 2016 tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Güneş Enerjisi ve Teknolojileri Fuarı Solarex İstanbul’da yeni teknolojilerini tanıttı.

Prysmian Group Türkiye Endüstriyel Satışlar Direktörü Mert Erden, Solarex Fuarı’na katılımlarıyla ilgili olarak düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Bu sene Solarex Fuarı’na ikinci kez katıldık. Prysmian olarak fuarda, 2015 yılında sektöre duyurduğumuz “Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…” girişimini bir kez daha sektör ile paylaşma fırsatı bulduk. Kaliteli ürün seçiminin öneminin güneş enerjisi sektörünün geleceği için ne kadar kritik olduğunu; Prysmian Group’un kablo sektöründe 130 yıla dayanan tecrübesi ve Ar-Ge çalışmalarının bir sonucu olarak, özel olarak tasarladığı solar kabloların yatırımcılara ve EPC’lere sunduğu avantajları, katılımcılar ile paylaşmış olmaktan mutluyuz.”

Ülkemizde güneş enerjisi konusunu ele alan ilk ve tek fuar olan Solarex Fuarı’nda, Türkiye’nin güneş enerjisi alanında, üretim merkezi olması yolunda büyük adımlar atılmasına fırsat tanınıyor. Türkiye’de üretilen yeni ürünlerin bir arada sunulduğu bu platformda, sektörün lider firmaları ve temsilcileri buluşuyor. Yerli ve yabancı güneş enerjisi dünyasının profesyonellerinin ve sektörün öncü kuruluşlarından üst düzey isimlerle tüketicilerin, tek çatı altında, bir araya geldiği fuarda birçok seminer de düzenlendi. Prysmian Group Türkiye de, 8 Nisan Cumartesi günü, Endüstriyel Satışlar Yetkilisi Canberk Belibağlı tarafından gerçekleştirilen, “Dikkat! Her Solar (PV) Kablo Aynı Değildir…” seminerinde, sektör profesyonelleri ile yanlış kablo seçiminin risklerini paylaştı; gerçek simülasyonlarla çevresel faktörlerin kablo üzerindeki etkilerini kullanıcıların görsel olarak farketmelerine destek oldu.

“Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” misyonu kapsamında ve yenilenebilir enerjinin, Türkiye’de çok daha iyi bir noktaya gelmesi amacıyla, sektörü ileri seviyelere taşıyan adımlarını sürdüren Prysmian Group Türkiye’nin CEO’su Erkan Aydoğdu, “Fuarlar sektör temsilcileri ile bir araya gelmek için önemli bir fırsat. Ancak, Türkiye’de güneş enerjisi alanında düzenlenen ilk ve tek fuar olan Solarex İstanbul, bizim için özel bir öneme sahip. Ülkemizin geleceği için yenilenebilir enerjiye önem veriyoruz ve burada bulunmayı önemsiyoruz” dedi ve firmanın solar kablo ve aksesuarları alanında lider olduğunun altını bir kez daha çizdi.