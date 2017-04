Philips’e göre sağlıklı ışık ve daha iyi uyku en büyük iyileştirici

Philips HealWell aydınlatma sistemi; hastalar ve hastane çalışanları için sağlıklı bir gün ışığı sistemi oluşturuyor, böylelikle daha iyi uyku vasıtasıyla daha iyi bir iyileşme dönemini mümkün kılıyor

Aydınlatmada dünya lideri Philips Lighting (Euronext Amsterdam: LIGHT), Philips HealWell ile, sağlık merkezlerindeki hastaların ve çalışanların uykusunu destekliyor ve uyku deneyimini, rahatlığını ve tatminini iyileştirmeyi amaçlıyor. Sistem, hastanın biyoritmini gün boyunca destekleyen, uyku döngüsünde kanıtlanmış pozitif etkisi olan ve hem hasta hem de çalışanlar için daha fazla konfor ve tatmin sunan yenilikçi dinamik aydınlatma reçeteleri kullanıyor.

Bilimsel araştırmalara göre, gün içindeki yüksek ışık seviyeleri, biyolojik saati ve uyku – uyanma ritmini düzenlemeye yardımcı oluyor[1] [2] [3]. Hastaların tüm gün kapalı alanlarda bulunduğu hastanelerde Philips HealWell, hastaların biyolojik saatine destek olmak için, doğal gün ışığı yapısını taklit ederek dinamik bir gün ışığı ritmi sağlıyor. Çalışanlar içinse yüksek seviyedeki fonksiyonel ışıklar, daha iyi bir çalışma ortamı yaratıyor.

Tamamen LED temelli üçüncü nesil Philips HealWell; Philips Tunable White SmartBalance ışıklarını ve Philips Color Kinetics Color Cove ürünlerinden oluşuyor. Philips HealWell tek başına veya hastanenin tüm aydınlatma sisteminin bir parçası olarak kurulabiliyor. Philips HealWell, enerji görüntüleme ile raporlamayı içeren ve nihai olarak bina yönetim sistemlerini veya sağlık merkezlerindeki diğer alt sistemlerle bağlantıyı desteklemek için kullanılan Philips Dynalite yönetim sistemi tarafından kontrol edilebiliyor.

İyi uyku en büyük iyileştirici

HealWell teknoloisi klinik deneylerle test edildi ve Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi Medical Center Kardiyoloji Bölümü ile gerçekleştirilen ortak saha çalışması, hasta odasındaki aydınlatmanın uykuyu, değerleri ve hastanenin ortamını nasıl etkilediği ölçtü. Philips HealWell aydınlatma sisteminin kullanımının uyku ve tatmin üzerindeki etkisini doğrulayan sonuçlar, 2016 yılının Kasım ayında The Journal of Sleep Research’te yayımlandı[4]. 5 günden sonra uyku süresi, standart olarak aydınlatılmış odalardakine göre yaklaşık yarım saat arttı.

Philips Aydınlatma Baş Bilim İnsanı Dr. Luc Schlangen, konu ile ilgili olarak şunları söyledi: “Philips Lighting’de, Philips HealWell gibi insan odaklı aydınlatmaları; tüketicilerimize fonksiyonel, duygusal ve günlük aydınlatmanın doğru birleşimi ile değer katması açısından mükemmel fırsatlar olarak görüyoruz. Sağlık kuruluşları için, hastalarının iyileşme sürecini eğlenceli hale getirecek ve destekleyecek daha iyi bir ortam yaratmak giderek daha önemli hale geliyor”.

