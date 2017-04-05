Philips TV 2017 serisinin amiral gemisi 9002 OLED, Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüldü!

Amsterdam, 3 Nisan 2017 – Avrupa’nın birinci sınıf işçilik ve tasarım özelliklerini bir araya getirerek Philips TV’yi önde gelen televizyon markası haline getirmeye odaklanan TP Vision, 2016’da aldığı üç ödüle bir yenisini daha ekleyerek en prestijli tasarım ödüllerinden biri olan Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görüldü.

2017 serisinin amiral gemisi Philips 9002 OLED, Red Dot Ürün Ödülleri’nde tüketici elektroniği kategorisinde ödül aldı.

Red Dot Jürisi, Philips 9002 OLED’in inovasyon, hafiflik, son model görüntü kalitesi ve keskin çizgilere odaklanan teknolojisinden etkilendiğini ve bu özelliklerin yaşam alanlarına daha modern bir tat katacağını vurguladı.

Tasarımın dünya çapında kalite onayı kabul edilen Red Dot Tasarım Ödülleri’ne, her yıl 60’ın üzerinde ülkeden, kategorilerindeki en iyileri temsil eden 5.000’in üzerinde başvuru gerçekleşiyor.

Philips TV’nin Baş Tasarımcısı Rod White; ‘Her yıl ürünlerimizdeki performans, ses – görüntü ve malzeme – tasarım kalitesini daha ileri taşımak için daha fazla çalışıyoruz. Philips TV’yi Avrupa’nın bir numaralı TV markası haline getirmek bizim için çok önemli. Çabalarımızın sonucu olarak, benzersiz ürünümüzün Red Dot Tasarım Ödülü’ne layık görülmesinden büyük mutluluk duyuyoruz.’ dedi.