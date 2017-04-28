Philips: “Bağlantılı aydınlatma daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor”

Sustainable Brands 2017’ye sponsor olan Philips Aydınlatma, emisyonları azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için enerji tasarruflu aydınlatmanın hızlı ve etkili bir yol olduğunu, en yüksek enerji tasarrufunun ise bağlantılı aydınlatma tarafından sağlandığını öne sürüyor. Philips Aydınlatma Türkiye Ofisi, 2017 itibarıyla karbon nötr özelliği kazanarak Philips’in globaldeki sürdürülebilirlik yaklaşımını destekliyor.

Aydınlatmada dünya lideri Philips, 20-21 Nisan 2017 tarihinde Swissotel’de yapılan Sürdürülebilir Markalar Konferansı’na sponsor oldu.

Sürdürülebilirliği destekleyecek çözümleri, iş dünyası temsilcileri ile birlikte bulmayı hedefleyen etkinlik kapsamında Philips Aydınlatma Türkiye Pazarlama Direktörü Nevra Duru, Gazeteci Sevinç Satırlıoğlu moderatörlüğünde, Belgesel Yapımcısı ve Gazeteci Tuluhan Tekelioğlu’nun da katılımıyla bir panel gerçekleştirdi.

Bir aydınlatma ürününün çevresel ayak izinin yüzde 90’ından fazlasının enerji kullanımına bağlı olduğunu ileten Duru; “Akıllı, bağlantılı aydınlatma sistemleri, doğru zamanda ve doğru yerde, doğru ışık seviyesini sunarak çok daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. Bağlantılı aydınlatmaya geçiş için ise ilk adımı ise LED’e geçiş. LED aydınlatmaya geçerek, elektrik tüketimi yüzde 80’e varan oranda azaltılabilir.”

Philips, 2020 yılına kadar 2 milyar LED lamba satmayı ve bu hedefiyle de iklim değişikliği ile enerji ihtiyacının azaltılması gibi sorunlarla başa çıkmada büyük destek sunacağına inanıyor. Marka ayrıca 2020 yılında yüzde 100 karbon nötr operasyonlara sahip olmayı ve cirosunun yüzde 80’inin çevre ve toplumsal açıdan faydalı ürün, hizmet ve sistemlerden oluşmasını hedefliyor.

Kadın – erkek eşitliği ile sürdürülebilirlik ilişkisi

Philips için sürdürülebilirlik hem ekonomik büyüme hem de gezegeni geliştirme anlamını taşıyor. Enerji verimliliği, atıkları azaltma, karbon salınımını minimuma indirme gibi pek çok konunun yanı sıra Philips sürdürülebilirlik kapsamına çalışanlarının sağlığı, iş ortamında kadın-erkek eşitliği gibi konuları da katıyor.

Nevra Duru; “Mutlu, huzurlu, daha aydınlık yaşamlar ve daha iyi bir dünya için neler yapabiliriz’i düşünürken yollarının Tuluhan Tekelioğlu ile kesiştiğini iletti ve şu yorumda bulundu: “Tuluhan Hanım, belgeselinde Türkiye’nin farklı bölgelerinde değişimi kendi hayatlarında yaratmış ve çevrelerine yaymayı başarmış kadınların hikayelerini anlatıyor. Biz de bu noktada daha iyi bir dünya için hayallerimizden, en iyi yapabildiklerimizden yola çıkmamızın gerektiğini düşündük ve kadınlarımız başta olmak üzere tüm hayallere sahip çıkarak herkesin dünyayı değiştirmek için bir adım atmasına ön ayak olmak istedik.”