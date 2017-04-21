Philips Aydınlatma ile “Kafanız Rahat” olsun

Philips, aydınlatma profesyonellerini tek bir çatı altında toplayan yeni bir programı ile sektöre global bir buluşma noktası sunuyor.

Aydınlatmada dünya lideri Philips, sektör profesyonellerinin işlerini kolaylaştıracak doğru bilgiye hızlıca erişimlerini sağlamak üzere ‘Philips Aydınlatma ile Kafam Rahat Platformu’nu kurdu. 7/24 profesyonel destek, tüm ürünlere ait teknik dokümantasyonlar, doğru ürün seçimi, trafo uyumluluk listeleri, tasarruf formülleri ve LED teknolojisi eğitimlerine kadar pek çok hizmet sunan Philips Aydınlatma ile Kafam Rahat Platformuna http://www.lighting.philips.com.tr/kampanyalar/kafam-rahat üzerinden ulaşılabiliyor.

İş kahramanları

Gün doğumundan gün batımına kadar, aydınlatma çözüm ortakları çok sıkı çalışıyor. Çalıştığımız ve yaşadığımız binalara ışık getiriyor, geleneksel aydınlatmaları kurulumu kolay, enerji tasarruflu LED armatürlerle, LEDtube ve LED lambalarla değiştiriyorlar. Balast uyumluluğunu sağlayarak, ışık çıkışını hesaplıyor; ışık kalitesini denetleyerek ve aydınlatma kontrolleri ekliyorlar. Bu, bir işten çok daha fazlası, bir yaşam biçimi… Bir iş kahramanının dünyasına adım atmak için tıklayın.

İlk seferde doğru yapmak

Aydınlatma tesisatçıları, teknik zorluklarla uğraşmaktan uzun çalışma saatlerini aile hayatlarıyla birleştirmeye kadar pek çok zorlukla karşılaşıyor. Zaman, onlar için çok değerli… Philips Aydınlatma, dünyanın her yerinden profesyonellerle, hikayelerini dinlemek için görüşmeler yaptı. Ayrıca, bazılarını günlük hayatları içerisinde filme aldı. Farklılıklarını ve hepsinde ortak gibi görünen şeyler ile elde edilen diğer sonuçlar kısa videolarla ele alınıyor.

Philips’in çözüm ortakları ile tanışın

Tony Carissimo, Elektrik Müteahhiti,

Caro Electric Inc – Marlboro , Amerika Birleşik Devletleri

“İş eve taşınıyor ve ev işe taşınıyor… Bu, serbest elektrik işi yüklenicisi olmanın anlamının bir parçası. Uzun bir günün sonunda, önemli olan küçük ve basit şeyler. Babamın izinden gittim ve bir şeylerin nasıl aydınlatılacağını öğrendim. Ve tabi ki nasıl ilk seferde doğru yapılacağını… “

Tony Carissimo hakkındaki videoya buradan ulaşılabilir.

Henk de Man, Satış yöneticisi,

TechTron –Veenendaal, Hollanda

“Kurulum sırasında sürekli bir zaman baskısı vardır – proje teslim sürelerinin karşılanması, her şey hızla yapılmalıdır. İlk seferde doğru yapmamız gerekir ve bu, aynı zamanda tedarikçilerinize de güvenebilmeniz gerektiği anlamına gelir. Bizim işimizde güven çok önemlidir! “

Henk de Man hakkındaki videoya buradan ulaşılabilir.

LED aydınlatma enerji ve bakım maliyetlerini azaltır

Yeni binalar ve yenilemeler için LED ürünlerin kurulumu, floresan veya halojen lambalara kıyasla açıkça daha iyi bir seçim olarak öne çıkıyor. Zira LED’ler daha verimli, daha uzun kullanım ömrüne ve daha iyi renksel geriverim oranına sahip… Ayrıca, mevcut floresanları ve lambaları LED lambalar ile değiştirmek enerji tasarrufuna katkı sağlıyor. Philips Aydınlatma’nın farklı tiplere uygun azaltılmış bakım maliyetlerine sahip eşsiz LED ürün ailesi bulunuyor.

Philips Aydınlatma’nın verimlilik ve ışık tasarımındaki iyileştirme imkânı; armatürler, floresanlar ve lambaları LED ürünler ile bire bir değişime uygun hale getiriyor. Örneğin çalışma masası üstündeki ışık 500 ve üzeri lükse sahipse bu halde ekstra ışığa ihtiyaç olup olmadığı bilgisi portaldan edinilebiliyor.

Kafam Rahat portalına tüm aydınlatma profesyonelleri katılabiliyor. Portala ulaşmak için http://www.lighting.philips.com.tr/kampanyalar/kafam-rahat/kaydol adresinden kayıt gerekiyor.