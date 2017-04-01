OSRAM, Rinspeed’in en yeni konsept otomobili Oasis’in yolunu aydınlatıyor

Global aydınlatma ve otomotiv aydınlatmalarının lider kuruluşu OSRAM, Rinspeed’in yeni konsept otomobilinin tek aydınlatma tedarikçisi oldu.

OSRAM’ın yenilikçi ruhu ve öncü gelişmeleri, yaratıcı düşünce kuruluşu ve mobilite laboratuvarı Rinspeed’in konsept otomobilinde en üst seviyeye çıkıyor. Geleceğe yönelik mobilite konseptleri ile tanınan İsviçre merkezli düşünce kuruluşu Rinspeed’in yeni geliştirdiği konsept otomobil sürücüsüz araç deneyiminin gelecekte nasıl olabileceği hayal edilerek tasarlandı.

OSRAM, yenilikçi opto yarı iletken bileşenlerden komple LED modüler çözümlere kadar uzanan geniş bilgi ve uzmanlığı ile, Oasis ekibinin iç ve dış aydınlatma teknolojisi yoluyla aracın benzersiz karakterini tam olarak biçimlendiren bir deneyim yaratma hedefi için biçilmiş kaftandı.

OSRAM Opto Yarı İletkenlerde Otomotiv LED Kıdemli Direktörü Peter Knittl “OSRAM araştırma ve geliştirme uzmanlığı kapsamında çok sayıda endüstri liderine destek olmuştur; geleceği düşünen teknoloji ve yaratıcılığın örneği olan Rinspeed Oasis’in tek aydınlatma tedarikçisi olmaktan heyecan duyuyoruz,” diyor.

OSRAM, Oasis’e üstün performans ile farklı bir görünüm kazandırmak amacıyla, kişiselleştirilmiş, özel yapım bir far yaratmak için yenilikçi bir tasarıma sahip farların her birisine beş multi-LED modülü yerleştirdi. İstenen performansa bağlı olarak, karşılama ışıkları ve farları aracın diğer ışık işlevleriyle koordine etme kabiliyetinin de bulunduğu geniş bir canlandırma dizisi sunan bir elektronik sistemle de birleştirilebilen Multi-LED modüller kullanılarak kısa ve uzun huzmeler elde edilebiliyor.

OSRAM LED teknolojisi geleceğin yüksek çözünürlüklü, bilgi yönünden zengin, gelişmiş otomotiv aydınlatma deneyimlerine olanak sağlayabilir. Gelecekte, bu LED teknolojisi hem sürücülere, hem de yayalara dinamik bilgiler ve akıllı çözümler sunmak için kullanılabilir.

Oasis’te LED teknolojisinin sürücüyü araca gelişinde karşılamak üzere kullanılabileceğini gösteren iki yardımcı ön aydınlatma LED projeksiyon modülü bulunuyor. Geceleri yolda

sürücüleri emniyetli şekilde yönlendirmek ve dış dünya ile iletişim kurmak için yüksek kaliteli bir ışık kaynağı sağlıyor. Örneğin, bu LED sistemi yayalara araç tarafından görüldüklerini işaret edebilir ve yolun karşısına geçme kararlarına yardım edebilir.

Gelecekte, aynı LED bazlı sistemler muhtemelen araç park halindeyken film, durum bilgileri veya diğer video içeriklerini herhangi bir dış yüzeye yansıtma gibi eğlence veya işlevsel değerler de sunabilecek.