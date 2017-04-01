OSRAM modern ofis aydınlatmasında İnsan Merkezli Aydınlatma dönemini başlattı

Aydınlatma çözümleri alanında öncü ve yenilikçi kuruluş OSRAM, ofislerde bireysel aydınlatma için Scriptus aydınlatma armatürleri serisini hayata geçirdi

Modern ofis aydınlatmasının merkezine insanı koymayı hedefleyen OSRAM İnsan Merkezli Aydınlatma (HCL) anlayışını benimsiyor. Bunun için; biyolojik, duygusal ve görsel ihtiyaçları ile insanları merkeze koyarak bireysel yaşam ortamlarını ışık, alan ve tasarımın karşılıklı etkileşimleri ile optimum şekilde donatıyor.

Almanya’nın uzmanlaşmış tasarım stüdyosu Aisslinger tarafından tasarlanan LED aydınlatma araçları, modern ve ilerici bir tasarıma sahipler. 2017 IF Tasarım Ödülünü de kazanan bu olağanüstü verimlilikteki armatürler, Ayarlanabilir Beyaz versiyonu ile ofislerde biyolojik olarak etkili ışık sağlıyor.

Yeni Scriptus aydınlatma armatürleri yelpazesi İnsan Merkezli Aydınlatmanın bütün işlevsel ve estetik standartlarını karşılıyor. Ayrı ayrı kumanda edilebilen direkt ve endirekt dağılımlı ışık birimleri kullanıcılara kişisel ayarlar ve görsel rahatlık için yüksek seviyede bireysellik sağlıyor. 3000K ve 4000K ışık renklerine ek olarak, Ayarlanabilir Beyaz (TW) özelliğine sahip versiyonlar da mevcut. Gün içinde mavi ışık dağılımı direkt ve endirekt bileşenler içindeki ayrı ayrı kumanda edilebilen TW beyaz bileşeni aracılığı ile bireysel olarak ayarlanabiliyor. Örneğin endirekt bileşende gün ışığının gerçek tayfsal akışını taklit ederken, direkt bileşende ışık atmosferinin bireysel olarak seçimine de olanak veriyor. Işık görünümleri gruplar veya her çalışma alanı için bireysel olarak belirlenebiliyor ya da manuel olarak kontrol edilebiliyor. Böylece Scriptus biyolojik olarak etkili, gün ışığının seyrine göre değişen parlaklık ve hafif renk sekansında dinamik beyaz ışık sağlayarak, iyi olma halini ve performans kapasitesini arttırmak için doğal biyolojik ritmi destekliyor.

Armatürdeki çoklu lens dizilimine (MLA) sahip optik sistem optimum göz kamaştırma eliminasyonu ve yüksek seviyede görme rahatlığı sağlıyor. 16 veya daha düşük UGR değeri ile, armatür ekranlı iş istasyonu aydınlatma kriterlerini normatif gerekliliklerin çok

ötesinde karşılıyor. Farklı ofis düzenlemelerinin ideal aydınlatması için, Scriptus’un çeşitli uzunluklar ve lümen seviyelerinde yüzeye monte veya asılan versiyonları bulunuyor. Armatürler standart olarak bir DALI (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü) kontrol ünitesi ile donatılıyor ve istek üzerine entegre gün ışığı ve hareket sensörleriyle de sunulabiliyor. Kablosuz, uygulama bazlı ışık kontrolü için bir Lightify Pro versiyonu da mevcut.

OSRAM Aydınlatma Çözümlerinin HCL çözümleri yapay ışığı gün ışığı ile birleştirerek, tanımlanmış standartlara uygun olarak insanların görsel algılarına odaklanıyor. HCL çözümleri ayrıca, aydınlatmanın özel planlama ve ışık rengi ile yoğunluğunun bireysel kontrolü aracılığıyla günlük ritme adapte edilmesine de olanak veriyor. Işığın harekete geçirici, rahatlatıcı veya nötr bir etkisi bulunuyor. Aydınlatma armatürünün mekanla etkileşimi insanların kendini iyi hissetmesi için şart olduğundan, bu biyolojik etki, aydınlatma çözümünün genel mimari bağlama optimum şekilde entegre edilmesiyle tamamlanıyor.