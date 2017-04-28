Nükleer Santraller Zirvesi 4 Kıtayı Buluşturdu Sinop Nükleer Santral Projesi Simülasyon İle Tanıtıldı

Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük nükleer etkinliği olan 4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’nin sonuç raporu açıklandı. Dört kıtadan 925 katılımcı Zirve’de yer aldı. Türk firmaları 225 ticari eşleştirme görüşmesiyle nükleer pazarındaki fırsatları kovaladı

Nükleer Mühendisler Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen 4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi’nin sonuç raporu açıklandı. Zirve’ye nükleer alanında söz sahibi 148 şirket ve 15 kurum katıldı. Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük nükleer etkinliği olan Zirve; Fransa, İngiltere, ABD, Ukrayna, Almanya, İsviçre, Ürdün, Mısır, Rusya, Finlandiya, İspanya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya, Çin, Hindistan, Kanada, İtalya ve Güney Kore gibi ülkelerden 925 katılımcıyı ağırladı.

Almanlardan yoğun ilgi

Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi Organizasyon Komitesi Başkanı Koray Tuncer, Zirve’nin Türkiye’de gerçekleşen uluslararası nitelikli bir enerji etkinliği olduğunu vurguladı. Koray Tuncer, iki gün boyunca bilimsel oturumlarda nükleer enerji alanında inşaattan taşımacılığa, nükleer güvenlikten sektördeki hukuki alt yapıya kadar her detayın alanında uzman yerli ve yabancı konuşmacılar tarafından konuşulduğunu ifade etti. Zirve’nin ticari eşleştirme görüşmeleriyle de ekonomik fayda sağladığını bildiren Tuncer, Türk firmalarıyla uluslararası nükleer firmalarının bir araya geldiği 225 görüşmenin yapıldığını, özellikle Almanya nükleer sanayi sektöründen gelen 25 firmanın Türk tedarikçilerle yaptıkları görüşmelerin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Sinop nükleer santral projesi dikkat çekti

Zirve’nin en dikkat çeken unsurlarından biri de Sinop nükleer santral projesinin üç boyutlu simülasyonu oldu. Ziyaretçiler, tasarlanan özel alanda, sanal gerçeklik uygulamasıyla Sinop nükleer santral projesini sanki içindeymiş gibi gezdi.

Pullman İstanbul Convention Center’da 8-9 Mart 2017 tarihlerinde gerçekleşen 4. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi hakkında detaylı bilgi almak için www.nuclearpowerplantssummit.com internet adresi ziyaret edilebilir.