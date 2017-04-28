Nine West’te LAMP 83 ışığı

Ayakkabı sektörünün en prestijli markalarından Nine West, Türkiye’deki mağazalarının aydınlatılması için LAMP 83’ü tercih etti.

1978’de New York’ta kurulan, dünya çapında 78 ülkede faaliyet gösteren ve LAMP 83 ile çalışmayı tercih eden Nine West, modern kadınlar için birbirinden şık ve zarif ayakkabı seçenekleri sunuyor.

LAMP 83, en son aydınlattığı, markanın İstinye Park’taki mağazasında homojen bir aydınlatma dışında, ürünlerin doğru şekilde teşhir edilmesinin üzerine de odaklandı. Bu nedenle mağazanın aydınlatmasında ankastre ürünler dışında, dolap içlerinde lineer ürünlere de yer verildi. Mağazada yer alan deri ve koyu renk ağırlıklı ayakkabı, çanta ve diğer ürünler ışığı bir miktar yutacağından; ürünlerin güç ve açıları buna göre seçildi. Projede toplam 63 adet ankastre ve 96 adet lineer ürün kullanıldı.

Nine West’in bağlı olduğu Landmark International grubun Mimari Proje ve İnşaat müdürü Sn. Nalan Erdem, mağazalarının aydınlatılmasında dikkat edilenleri ‘Mağaza konseptinden ziyade ürünlerin öne çıkmasına, ürün renklerinin ışık ile değişime uğramadan olduğu gibi gösterilmesine dikkat ettik. Bizim için kullanılan ışık renk sıcaklığı değerinin 3000 K olması önemliydi.’ şeklinde özetliyor.

‘Uzun vadede lamba değiştirme problemleri yaşamamak ve enerji faturalarında ekonomi sağlamak amacıyla LED aydınlatma kullanmaya yöneldiklerini’ belirten Nalan Hanım, LAMP 83 ile çalışma sebeplerini ise ‘LED teknolojisini ve doğru ışık rengini çok iyi kullanması, ürünlerin uzun vadede daha dayanıklı olması ve hızlı servis verebilmesi’ olarak dile getirdi ve ‘Ortaya çıkan sonuçlardan oldukça memnunuz.’ yorumunu yaptı.

LAMP 83 Satış Grup Müdürü Serhan Acar yapılan çalışmayı ‘Nine West gibi uluslararası arenada tanınan ve prestijli bir marka ile çalıştığımız için son derece memnunuz. Geçen yıldan bu yana müşterimizin mağazalarındaki geleneksel lambalı sistemleri, LED ürünlerimiz ile değiştiriyoruz. Nine West’in hem ürün teşhirine değer katılması, hem de enerji tasarrufu yakalanması gibi iki temel ihtiyacını karşılayabildiğimizi ve müşterimizin memnuniyetini görmek bizi mutlu etti.’ yorumunu yaptı.

Projenin fotoğraf galerisi: http://www.lamp83.com.tr/referans/178/nine-west—istinye-park

Projenin videosu: https://www.youtube.com/watch?v=V8MvnsvJboA

Projenin 360° videosu: https://www.youtube.com/watch?v=2sD4Rn8cXK0