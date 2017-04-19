Mitsubishi Electric’ten sürücüsüz araç kullanımı için yeni teknolojiler

Mitsubishi Electric, Almanya’nın Hannover şehrinde düzenlenen CeBIT 2017’de sürücüsüz araç kullanımı için gerekli olan yüksek doğruluk seviyesine katkıda bulunan geniş bir çözüm yelpazesi sundu. Patentli Mobil Haritalama Sistemi’nin yapay zeka ile birleştirilmesi, sürücüsüz araç kullanım sürecini hızlandırmaya yardımcı oluyor. Güvenli sürücüsüz araç kullanımı için hassas 3D sokak haritaları oluşturan haritalama sistemi, gelişmiş sürücü destek sistemlerine sahip konsept otomobil ve farklı diller konuşan insanlar veya işitme engelli bireyler arasındaki engelleri yıkan yenilikçi iletişim uygulaması, Mitsubishi Electric tarafından CeBIT 2017’de sunulan önemli gelişmelerden sadece bazıları oldu.

3D yol haritalarını 10 kat daha hızlı oluşturan teknoloji

Otomatik haritalandırma teknolojisinde, yapay zeka yardımıyla üç boyutlu haritalar hatasız ve hızlı bir şekilde hazırlanıyor. Mitsubishi Electric’in geliştirdiği Mobil Haritalandırma Sistemi, bir araç tavanına monte edilen sensörlerden, kameralardan ve lazerlerden yararlanarak santimetre kesinliğinde 3D haritalar hazırlamak için verileri gerçek zamanlı olarak topluyor.

Mobil Haritalandırma Sistemi, sürüş sırasında lazer tarayıcılar, kameralar ve GPS antenlerinden oluşan bir sistemle toplanan 3D konumsal yol ve yol kenarı yapıları bilgilerini 10 cm ya da daha az hata payıyla mutlak bir doğrulukla veriyor. Yapay zeka, sadece gerekli olan verilerin alınması ve tanınması konusunda kesinliği arttırarak manuel harita oluşturma yöntemlerine kıyasla 10 kat daha hızlı harita oluşturulmasını sağlıyor. Sistem aynı zamanda konvansiyonel metotlara göre daha düşük maliyet içeriyor.

Geçmiş yol haritası verilerinin karakteristik noktalarını ve Mobil Haritalandırma Sistemi ile ölçülen en yeni verileri otomatik olarak çıkaran Mitsubishi Electric teknolojisi, böylelikle karakteristik noktaların eşleşmediği farkları ve değişiklikleri ayırt edebilme imkanı sunuyor. Bu teknoloji sayesinde, dinamik 3D haritaların bakımı ve güncellenmesi, her seferinde tüm haritayı güncellemek yerine yalnızca değişen noktaların otomatik olarak çıkarılmasıyla daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Güvenli otomatik sürüş için yeni çözümler

Mitsubishi Electric; yollar, trafik işaretleri, etraftaki nesneler ve araçlar hakkında sürekli güncel, statik ve yüksek doğrulukta bilgiler sağlayan dinamik 3D haritaların oluşturulması, bakımı ve güncellenmesi konusundaki teknolojilerinin konuyla ilgili temel teknolojiler haline gelmesini hedefliyor. Bununla birlikte fuarda sergilediği Quasi-Zenith uydu sistemi ve yüksek doğrulukta yer belirleyici teknolojileri ile güvenli otomatik sürüş için gerek duyulan santimetre seviyesinde konumlandırma verilerini sağlamayı amaçlıyor.

Otomatik sürüşün öncüsü olarak tasarlanan konsept araç

Otomatik sürüşün öncüsü olarak tasarladığı konsept aracı EMRAI xDAS 3.1’i ilk kez Cebit Fuarı’nda tanıtan Mitsubishi Electric, bir dizi inovatif sürüş yardımı teknolojisinin bir arada kullanıldığı bu konsept araç ile ziyaretçilerine sürüş geleceğini birebir deneyimleme fırsatı sundu.

Dünyada ilk kez konuşulan sözcükler ekrana aktarılıyor

Mitsubishi Electric’in geliştirdiği bir diğer yeni teknoloji ise farklı dilleri konuşan ya da işitme engeli olan kişiler arasındaki engelleri ortadan kaldıran inovatif iletişim uygulaması. Dünyada bir ilk olarak geliştirilen Ses Aktivasyonlu Çizim Uygulaması, konuşulan sözcükleri parmak hareketlerini takip ederek tablet ekranına aktarıyor. İnovatif çizim ve tercüme özellikleri içeren uygulama çok daha kolay iletişimi mümkün kılıyor.