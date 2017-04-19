Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri Antalya’da iş ortaklarıyla buluştu

Otomasyon devinden yeni döneme güçlü başlangıç

Otomasyon ve ileri robot teknolojileri alanında dünyanın önde gelen markalarından Mitsubishi Electric, Türkiye genelindeki fabrika otomasyonu iş ortaklarıyla bir araya geldi. Antalya’da düzenlenen toplantıda 2016 yılı başarıları ve 2017 yılı hedefleri ile teknolojik gelişmeler paylaşıldı.

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri, 30 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında Antalya Bellis Deluxe Hotel’de bayileri ve sistem entegratörleri ile bir araya geldi. 2016 yılı başarıları, yeni dönem hedef ve stratejileri ile geleceğe yönelik öngörülerin paylaşıldığı toplantıda, aynı zamanda markanın yeni nesil fabrika otomasyon çözümleri, e-F@ctory konsepti, robot teknolojileri ve mekatronik CNC ürünleri anlatıldı. Mitsubishi Electric’in otomasyon ürünlerini tek çatı altında toplayan Sanayi 4.0’a uyumlu yeni ürünü “Panolu Inverter Çözüm Platformu”nun tüm katılımcılara tanıtıldığı toplantıda, örnek proje ve uygulamalar da sunuldu.

Etkinliğin açış konuşmasını gerçekleştiren Mitsubishi Electric Türkiye Başkanı Şevket Saraçoğlu, “Mitsubishi Electric olarak, dünyada çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik konusunda katma değer sağlıyoruz. Türkiye’de ise tüm bu hizmetleri hiç şüphesiz güçlü bayilerimiz ve sistem entegratörlerimizin katkısıyla gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ileri teknolojimiz, çözüm odaklı yaklaşımımız ve iş ortaklarımızın desteğiyle, hizmet verdiğimiz tüm sektörlerde pazarın ve kullanıcıların ihtiyaçlarını doğru bir şekilde analiz etmeyi ve uygun çözümler sunmayı başardık. Yeni dönemde de Mitsubishi Electric’in global gücü, yerel bilgi birikimimiz ve iş ortaklarımızın katkısıyla otomasyon sektöründe büyük başarılara imza atmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“İleri teknolojimizi Türkiye’ye getiriyoruz”

Mitsubishi Electric için Türkiye’nin jeopolitik konumu, genç nüfusu ve büyüme potansiyeli ile avantajlı bir ülke ve öncelikli pazar olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, sözlerine şöyle devam etti; “Mitsubishi Electric, Türkiye’nin global düzeyde rekabet için dünyadaki gelişmelere hızla uyum sağlayabilmesi amacıyla ileri teknolojisini Türkiye’ye getiriyor. Sürdürülebilir gelecek için çalışan Mitsubishi Electric, bilgi birikiminin yanı sıra üstün teknolojiye sahip, enerji verimli, çevreci fabrika otomasyon çözümleri ile tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sanayiye, alt yapı projelerine, AVM’ler, oteller, konut ve ofis projeleri gibi her türlü büyük yapıya katma değer sağlamayı amaçlıyor.”

Ürün ve mühendislik kalitesinden doğan yeni çözüm

Mitsubishi Electric’in ürün kalitesini Türkiye’de uzun yıllara dayanan mühendislik deneyimiyle birleştirdiklerini belirten Saraçoğlu, “METR Automation Solutions” markası altında yeni bir çözüm geliştirdiklerini de açıkladı. Saraçoğlu, Mitsubishi Electric’in yeni nesil otomasyon ürünlerini tek çatı altında toplayacak ve dış kabini Türkiye’de üretilecek Sanayi 4.0’a uyumlu “Panolu Inverter Çözüm Platformu”nun, endüstriyel tesislere ve alt yapı projelerine kısa sürede devreye alma imkanı tanıyacağını söyledi.

“Türkiye, ileri robot teknolojileri ile bütünleşik dijital fabrikalara geçmeli”

Sanayi 4.0 evresinde, Türkiye’nin üretim gücünü pekiştirmesi için ileri robot teknolojileri ile bütünleşik dijital fabrikalara geçişin önem kazandığını vurgulayan Saraçoğlu, şu açıklamalarda bulundu; “Yeni endüstri evresinde robotların üretimdeki rolünün hızla artacağını ve hatta yarı insansı robotların yaygınlaşacağını düşünüyor, bu gelecek vizyonundan hareketle yeni nesil ürün ve çözümler geliştiriyoruz. Sanayi 4.0’a yanıtımız olan e-F@ctory konseptimiz ile hızla büyüyen Türk sanayisinin küresel pazarlarda dünyanın önde gelen üreticileriyle rekabet edebilmesine ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda sanayicilerimizi bilgilendirerek Türkiye’de dijital fabrika konseptinin yaygınlaşması için çalışıyoruz.

“Başarı için motivasyon kaynağımız iş ortaklarımız”

Mitsubishi Electric’in inovatif otomasyon çözümleriyle sanayinin yanı sıra Marmaray’da olduğu gibi alt yapı projelerine de yüksek katma değer sağladığını vurgulayan Saraçoğlu, otomasyon teknolojilerine yön verecek donanımlı genç mühendislerin yetişmesini sağlamak için üniversitelerin mühendislik fakültelerine destek verdiklerini de belirtti. Türkiye’nin yüksek potansiyeline inanan Mitsubishi Electric’in ülkemize yatırım yapmayı sürdüreceğinin altını çizen Saraçoğlu, “Başarıya giden bu yolda iş ortaklarımız ile birlikte büyümeye devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.