Kutem’in Bu Yılki Enerji Günü Teması Güneş Yakıtları Oldu

Türkiye’de özel sektör desteğiyle kurulan ilk enerji araştırma merkezi olan Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM), küresel enerji sorunları, enerji stratejileri ve güneş yakıtlarına ilişkin konuların ele alındığı “Enerji Günü” konferansına ev sahipliği yaptı. Koç Üniversitesi’nin Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleştirilen ve bu yılki ana teması güneş yakıtları olan konferansta, proses güçlendirme yoluyla enerji verimindeki artışın tartışıldığı workshoplar da düzenlendi. Açılış konuşmasını Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ve KUTEM Direktörü Prof. Dr. Can Erkey’in yaptığı toplantıda, enerji sektörünün önde gelen temsilcileri bir araya geldi.

Koç Üniversitesi ve Tüpraş işbirliğiyle kurulan Türkiye’nin özel sektör destekli ilk enerji merkezi Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM), giderek artan enerji ihtiyacına yönelik alternatifler doğrultusunda, her yıl “KUTEM Enerji Günü” adı altında düzenlenen etkinlik dizilerine ev sahipliği yaparak, yeni enerji teknolojilerinin keşfine imkân sunuyor.

Koç Üniversitesi Tüpraş Enerji Merkezi (KUTEM) bu yıl güneş enerjisi konusunu ele alırken, Enerji Günü başlıklı konferansta yenilikçi teknoloji imkânları tartışıldı. Açılış konuşmasını Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun ve KUTEM Direktörü Prof. Dr. Can Erkey’in yaptığı etkinliğin bu yılki ana konuşmacısı ise küresel enerji problemlerinin teknik çözümleri üzerine araştırmalar yapan Danimarka Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Peter C. K. Vesborg oldu.

Koç Üniversitesi Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrşadi Aksun, araştırmaların fosil yakıtların 2050 yılına kadar yüzde 70 oranında devam edeceğini ortaya koyduğunu, bunun üzerine fosil enerjilerin daha verimli ve çevreci kullanılması amacıyla Tüpraş ile birlikte bir merkez kurma düşüncesinin oluştuğunu söyledi. KUTEM’in 2012 yılından beri faaliyet gösterdiğini belirten İrşadi Aksun, Tüpraş ile yapılan çalışmaların önemine işaret ederek şöyle devam etti: “KUTEM ile güzel bir altyapı oluşturduk ama asıl önemli olan bunun devamı. Umuyorum ki, gelecek 5 yılda, KUTEM’i kamunun ve sanayinin desteğiyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önemli merkezlerinden biri haline getiririz. Sanayi işin içine girmezse, bu merkezlerin etkisi daha az olur.”

Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu ise konuyla ilgili açıklamasında: “İçinde bulunduğu rekabetçi ortamda zamanın ruhunu yakalamanın, uzun vadeli stratejilere odaklanmak, riskleri etkin biçimde yönetmek ve teknolojik yetkinliğe ulaşmaktan geçtiğine inanan Tüpraş, Ar-Ge çalışmaları ile teknolojisini üreten rafineri şirketi olma hedefine hızla ilerliyor. Ar-Ge stratejisi çerçevesinde üniversiteler, araştırma merkezleri ve sanayi ile gerçekleştirilecek ortak çalışmalar sonrasında ortaya çıkacak bilgi birikimi, şirketin sürdürülebilir başarısı ve geleceği için büyük önem taşıyor. Hem sanayi hem de üniversiteler için katma değer oluşturan bu sistemle, öğrencilerin projelerde deneyim kazanması sağlanıyor. Tüpraş’ın rafinasyon ve yakıt üzerine yaptığı çalışmalar ile daha geniş perspektifte enerji alanındaki yaptığı çalışmalar, üniversite bilimsel bakış açısıyla harmanlanarak zenginleşirken, bu yıl güneş enerjisine yönelik konuların ele alındığı “Enerji Günü” konferansının bir parçası olmak Tüpraşlılara heyecan veriyor” dedi.

Enerji Günü Konferası’nda konuşmacı olarak yer alan Danimarka Teknik Üniversitesi’nden Doç. Peter C. K. Vesborg dünyadaki enerji problemleri, enerji sektörünün genel görünümü, güneş enerjisi, enerji saklama ve depolama, yapay fotosentez, enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği ve enerji politikaları üzerine bir sunum yaptı. Dünyanın enerji ihtiyacının artarak devam edeceğini kaydeden Vesborg, dünyada yeterli enerji kaynağı bulunduğuna ve fakat bu kaynakları kullanmanın maliyetinin yüksek olduğuna değindi. Peter C. K. Vesborg tek bir enerji kaynağı üzerinden ilerlemenin doğru olmayacağının, kaynakları dengeli bir şekilde kullanmak gerektiğinin altını çizdi.

Küresel enerji sorunları, stratejileri ve güneş yakıtlarına dair konuların ele alındığı ve enerji sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği konferansta, yerli ve çevre dostu alternatif yakıt teknolojileri geliştirmeye, teknolojide dışa bağımlılığı azaltmaya ve enerji açığı probleminin çözümüne odaklanıldı.

Konferansta yeni geliştirilen enerji teknolojileri konusunda da önemli açılımlar aktarılırken, yeni bir platform oluşturmak üzere farklı alanlarda sürdürülebilir enerji teknolojilerine katkı sağlamış önemli kişiler ve organizasyonların katkısı da gündeme getirildi. Ayrıca KUTEM Enerji Günü kapsamında tüm dünyadaki güneş enerjisi araştırma girişimleri de paylaşıldı. Bu etkinlikler dizisi sürdürülebilir enerji teknolojilerinin sosyal gelişimi için çalışan Koç Üniversitesi ve TÜPRAŞ’ın girişimlerine de katkı sağlayacak.