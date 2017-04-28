Kablo Sektörünün İhracat Şampiyonu Nexans Türkiye Oldu

2016 TET İhracat Başarı Ödülleri, 14 Nisan Cuma günü İstanbul’da gerçekleşen ödül töreni ile sahiplerini buldu.

Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET) 2016 yılı İhracat Başarı Ödülleri, 14 Nisan tarihinde sahiplerini buldu. İhracat şampiyonlarının ödüllendirildiği gecede Nexans Türkiye, kablo sektöründe en çok ihracata imza atan kablo firması olarak ödüle layık görüldü.

Dünya genelinde ticari faaliyet gösteren ve 26,000 çalışanıyla 40 ülkede endüstriyel varlığı bulunan Nexans, Türkiye’de Denizli ve Tuzla olmak üzere iki üretim tesisi, satış ofisleri ve 500’den fazla çalışanı ile müşterilerine yüksek performanslı kablo ve kablo çözümleri sunuyor.

2016 yılında 6 milyar Euro’ya ulaşan satış hacmi, kablo ve kablo sistemlerinde sunduğu geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken sektör devi, altyapı, endüstri, inşaat ve yerel ağ (LAN) alanlarında küresel bir oyuncu olarak hem Türkiye pazarında, hem de yurtdışı pazarlarında önemli bir yer kaplıyor.

Nexans Türkiye adına ödülü alan, Nexans Türkiye Satış Direktörü Emre Erol: “Nexans olarak 120. yılımızı kutladığımız bu günlerde Türkiye’de sektörün ihracat şampiyonu olmak ve ülkemizin ekonomisine katkı yapmak gurur verici. Bu başarının bir parçası olan ve bu gururu hep birlikte yaşamamıza vesile olan Nexans Türkiye’nin tüm özverili çalışanlarına ayrıca teşekkür ediyorum.” diye konuştu.