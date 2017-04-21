GE, LM Wind Power’ı satın alma sürecini tamamladı

GE’nin rüzgar türbini kanadı üretimini şirket bünyesine alması, tedarik zincirini güçlendirecek, rekabet gücünü artıracak ve müşterilere daha fazla katma değer sağlayacak.

LM Wind Power, sektördeki tüm firmalara rüzgar türbini kanadı tedarik etmeye devam edecek.

Anlaşma, GE’nin gelirlerine 2018 yılında yansıtılacak.

İstanbul – 20Nisan 2017 Dünyanın öncü dijital endüstriyel şirketi GE (General Electric), Danimarka merkezli teknoloji geliştirici ve rüzgar türbini kanat üreticisi LM Wind Power’ı satın alma sürecini tamamladı. Satışın tamamlanması Avrupa Birliği, ABD, Çin ve Brezilya’daki düzenleyici kurum onaylarının ardından gerçekleşti.

GE, şirketi 1,5 milyar euro (1,65 milyar dolar) karşılığında satın almak üzere Londra merkezli özel sermaye şirketi Doughty Hanson ile Ekim 2016’da anlaşmaya varmıştı. Satın alma ile birlikte rüzgar türbini kanadı tasarımı ve üretimi artık GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde yapılacak. Böylece şirketin enerji üretimini artırma ve müşterileri için değer yaratma kabiliyeti gelişecek. LM Wind Power hem karasal (onshore) hem de açık deniz (offshore) alanlarında hizmet vermeyi sürdürecek. Anlaşma, GE’nin gelirlerine 2018 yılında yansıtılacak.

GE Yenilenebilir Enerji Başkan ve CEO’su Jérôme Pécresse, “LM Wind Power’ın satın alımının tamamlanması, en hızlı büyüyen enerji üretimi segmenti olan rüzgar türbini işimizin büyümesini desteklemek için ihtiyaç duyduğumuz operasyonel verimliliği sağlıyor. LM’nin ileri teknolojisi ve kanat mühendisliği sayesinde, rüzgar türbinlerimizin genel performansını artırabiliyoruz. Bu da elektrik maliyetini düşürmemizi ve müşterilerimize daha fazla değer sunmamızı sağlıyor. Bu satın alma ile birlikte, yenilenebilir enerjideki ilerlemenin destekçisi ve GE’nin büyümesindeki itici güç olacağız” dedi.

LM Wind Power CEO’su Marc de Jong konuyla ilgili olarak, “Uzun zamandır süregelen LM Wind Power ve GE ortaklığı, Amerika’da ilk açık deniz (offshore) rüzgar santralinin kurulması da dahil olmak üzere pek çok yenilik ve ticari başarıyla sonuçlandı. Bu birleşmede teknolojik gelişmemizi hızlandırıp, daha fazla müşteriye ulaşmamıza yardımcı olacak pek çok dijital ve ileri üretim teknoloji fırsatları görüyoruz” dedi.

LM Wind Power, GE Yenilenebilir Enerji bünyesinde ayrı bir işletme olarak faaliyetini sürdürerek GE’ye hem karasal (onshore) hem de açık deniz rüzgâr türbinleri (offshore) için kanat tedariği sağlayacak. LM Wind Power, müşterilerin gizli verilerini korumak için oluşturduğu protokoller ve aldığı önlemlerle rüzgar endüstrisinin diğer oyuncularına da kanat tedarik etmeye devam edecek.

Bu anlaşma ile GE yenilenebilir enerji alanındaki yetkiniliğini derinleştirmeye devam ediyor. GE, geçtiğimiz yıl ABD’de ilk açık deniz (offshore) rüzgar santralini devreye soktu ve Çin’deki ilk açık deniz (offshore) projesini aldı. Bunların yanı sıra dijital rüzgar santrali ve dijital hidroelektrik santrallerinin açılışını yaptı ve rüzgar-güneş ve hidro-rüzgar alanlarında hibrit projeler geliştirdi.

GE, enerji maliyetlerini düşürürken aynı zamanda elektrik üretimini maksimize ederek, dünyaya ekonomik ve sürdürülebilir enerji getiren ve müşterileri için daha fazla değer sunan yenilenebilir enerji projelerini yerel ölçekte sunmayı hedefliyor.

Anlaşma ile ilgili daha fazla bilgi için www.gerenewableenergy.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.