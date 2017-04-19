GANA’da Aksa Enerji Dönemi Başladı

Türkiye’nin halka açık en büyük serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji, yurt dışı yatırımları kapsamında Afrika’da büyümeye devam ediyor. Şirketin Afrika’daki ilk yatırımı olan Gana Cumhuriyeti’ndeki Akaryakıt Santrali üretime başladı.

Türkiye’de rekabet gücü azalan santrallerini yüksek kapasite kullanım oranlarıyla çalıştırabilmek için rotasını Afrika’ya çeviren Aksa Enerji, Afrika ülkelerindeki acil enerji ihtiyacına çözüm getiriyor. Şirketin Gana Cumhuriyeti’ndeki HFO santrali üretime başladı. Aksa Enerji’nin Madagaskar Cumhuriyeti’ndeki akaryakıt santralinin Temmuz ayı sonunda, Mali’de Cumhuriyeti’ndeki akaryakıt santralinin de Haziran ayı sonunda devreye alınması bekleniyor.

Gana’da kurulan enerji santrali ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık yüzde 15’ini karşılayacak

Afrika yatırımlarının ilk adımını Gana Cumhuriyeti’nde atan Aksa Enerji’nin, 2017 yılı içinde kurulu gücünü 300 MW’ın üzerine taşımayı hedeflediği santral, tamamıyla devreye girdiğinde, ülkenin elektrik tüketiminin yaklaşık %15’ini karşılayacak. Santralde üretilecek elektriğin tamamı Gana’ya alım garantili olarak ABD doları bazlı fiyat üzerinden uzun vadeli enerji satış anlaşması ile satılacak. Aksa Enerji’nin üretilecek elektrik için altı buçuk yıl satış garantisi bulunuyor.

Gana Santrali’nin ardından Madagaskar ve Mali Cumhuriyetlerinde de elektrik üretmek için gün saydıklarını belirten Aksa Enerji Grup Başkanı, CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Uygun;

“Türkiye’nin lider enerji firmalarından biri olarak, Gana Cumhuriyeti, Madagaskar Cumhuriyeti ve Mali Cumhuriyeti ile yaptığımız garantili enerji satışı ve santral kurulumu anlaşmaları ile Afrika’da varlığımızı pekiştirdik.

Gana Santralimizin ilk 192,5 MW’lık bölümü devreye girdi. Kalan kısmında peyderpey devreye girmesini bekliyoruz. Öncelikli hedefimiz bu santralin kurulu gücünü 2017 yılı içinde 250 MW olarak belirlenen ilk faz gücünün üzerine çıkararak, 300 MW’ın üzerine taşımak. Bunun yanı sıra Madagaskar santralimizin Temmuz ayı sonunda, Mali santralimizin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesini öngörüyoruz. Hızlı kurulumumuz ve know-how’ımız ile birlikte Aksa Enerji olarak Afrika’da güven yarattık ve farkımızı ortaya koyduk.

Bugün Sahra Altı Afrika ülkelerinde nüfusun %79’unun elektriğe erişimi hiç yok. Bu sebeple yurt dışına açılırken acil enerji ihtiyacı olan ülkeleri hedefledik ve enerji üretimini sadece ticari bir faaliyet değil bir insanlık projesi olarak belirledik. Elektriğin kısıtlı olması gelişmenin önündeki en büyük engel… Biz bu sebeple ürettiğimiz enerji ile onların hayatına ve yaşam kalitesine dokunmak istiyoruz. Amacımız farklı coğrafyalarda, farklı ülkelerde acil enerji ihtiyacı olan her yere elektrik götürmek.” dedi.

Sırada Madagaskar ve Mali var

Aksa Enerji’nin Madagaskar Cumhuriyeti’nde 120 MW kurulu güce sahip olacak akaryakıt santralinin 66 MW güçteki ilk kısmının Temmuz ayı sonu itibarıyla devreye alınması planlanıyor. Santralde üretilecek elektrik için 20 yıl satış garantisi mevcut. Şirket bunun yanı sıra Mali’nin başkenti Bamako’da da 40 MW kurulu güçteki akaryakıt santralinin inşaatına hızla devam ediyor. Mali Santrali’nin ise Haziran ayı sonunda devreye girmesi bekleniyor. Aksa Enerji, Türkiye’de de rüzgâr, doğal gaz, hidroelektrik, fuel-oil ve linyitten oluşan enerji üretim santralleriyle 2.000 MW’ın üzerinde kurulu güce sahip.