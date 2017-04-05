Enerjisa, Doğançay’da devreye giren hidroelektrik santrali ile yerli ve yenilenebilir enerji portföyünü büyütüyor

Enerjisa’nın 62 megavat kurulu güce sahip Doğançay regülatörü ve hidroelektrik santrali devreye alındı. 270 milyon liralık yatırımla kurulan Doğançay Hidroelektrik Santrali yılda 169 gigavat saatlik elektrik üretecek

Enerjisa’nın Adana Seyhan Havzası’nda bulunan Doğançay Çayı üzerinde 2011 yılı sonunda yapımına başladığı hidroelektrik santrali (HES) tamamlandı. 62 megavatlık kurulu güce ve yıllık 169 gigavat saatlik üretim kapasitesine sahip santralde üretilen elektrikle yıllık yaklaşık 50 bin kişinin ihtiyacı karşılanabilecek.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, yerli ve yenilenebilir enerjiye verdikleri önemin altını çizerek, “Enerjisa olarak yatırımlarımızı planlarken, Türkiye’nin elektrik üretiminde milli kaynakların kullanımı hedefine katkıda bulunmaya devam ediyoruz” dedi. Doğançay Hidroelektrik Santrali’nin devreye alınışıyla Enerjisa’nın elektrik üretiminde kurulu gücünün 3.598 megavata çıktığını dile getiren Zaimler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizim için en önemli konulardan bir diğeri de iş sağlığı ve güvenliğidir. Bu proje de bunun bir örneğidir. İnşaat sırasında regülatör bölgesinde, yamaçlarda meydana gelecek olası kayma risklerini önceden tespit edip önlem alabilmek amacıyla, bir erken uyarı sistemi kuruldu. Planlı plansız tatbikatlarla sistemin kusursuz bir şekilde çalışması sağlandı. Bütün bu önlemler profesyonel bir arama kurtarma firması tarafından yönetildi ve sahadaki gelişmeler düzenli olarak değerlendirildi. Hidroelektrik Santralimiz artık Türkiye’nin enerjisi için çalışacak, tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Enerjisa’nın geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak tünel delme makinesi (TBM) ile açılan iki projesinden biri olan ve 270 milyon liralık yatırımla kurulan Doğançay HES, 31 Mart 2017 tarihi itibarıyla ticari üretime başladı. Regülatör bölgesi dışındaki tüm üniteleri yeraltında inşa edilen Doğançay HES, bu özelliğiyle Enerjisa projeleri içinde ayrı bir yere sahip. İnşası 5.5 yıl süren proje, temelden 30 metre yüksekliği olan bir regülatör yapısı, 6.9 kilometre uzunluğunda ve tünel delme makinesi ile açılan bir enerji tüneli, 273 metre yüksekliğinde denge bacası, cebri boru şaftı ve 514 metre uzunluğunda cebri boru tünelinden oluşuyor. 70 metre uzunluğundaki bir tünelle ulaşılan ‘Cavern’ (yeraltı santrali) tipi bir santrale sahip olan projede Enerjisa’nın diğer projelerinde farklı olarak yapım ve işletme kolaylığı sağlamak amacıyla, dolusavaktan bırakılan suyun kontrolü, çelik kapaklar yerine özel bir membrandan üretilmiş şişme savak ile yapılıyor.