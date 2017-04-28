Enerjisa 8’inci kez enerji sektörünün en beğenilen şirketi seçildi

“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2016” araştırmasının ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye enerji sektörünün en beğenilen şirketi seçilen Enerjisa’nın CEO’su Kıvanç Zaimler, insan odaklı ekip çalışmasının ödülü getirdiğini söyledi

Capital Dergisi tarafından 16’ıncısını gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2016 araştırmasının ödülleri, törenle sahiplerine verildi. 8’inci kez üst üste enerji sektörünün en beğenilen şirketi seçilen Enerjisa adına ödülü, Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler aldı.

Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, ekip çalışmasının kendilerine ödül getirdiğini dile getirerek şunları söyledi: “İş hedeflerimiz arasında sadece sektörümüz için değil insan odaklı yaklaşımımızla müşterilerimiz ve çalışanlarımız için de değer yaratmak bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm projelerimizde müşterilerimize inovatif ve özel hizmetler sunarken aynı zamanda çalışanlarımız için de güvenli, sürdürülebilir, kültürel farklılara değer veren, adil, eşitlikçi ve çalışanların keyif aldığı bir iş ortamı sunmak için çalışıyoruz. Bu ödülü 10 bin çalışma arkadaşım adına alıyorum. Bizi bu ödüle layık görenlere teşekkür ederim.”

“Türkiye’nin En Beğenilen Şirketleri 2016” araştırmasına 500 şirketten 1.584 yönetici katıldı. Zenna Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan araştırma için saha çalışması, Ağustos – Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kurumsal yönetim ilkelerine göre yönetilmeleri, çalışan memnuniyeti, hizmet veya ürün kalitesi, çalışanına sunduğu sosyal imkanlar, haklar ve ücret politikası, bölgeye, ekonomiye iş gücü ve yatırımları ile katkısı gibi kriterlerin baz alındığı araştırma sonucunda Türkiye’nin en beğenilen ilk üç şirketine ve 38 sektörün birincilerine ödülleri takdim edildi.