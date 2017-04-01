CK Enerji sektörde bir ilke imza attı, ‘rekabeti’ içeriye taşıdı

Boğaziçi, Akdeniz ve Çamlıbel bölgeleri ile 7 büyük ilde 7,4 milyon aboneye elektrik sağlayan Türkiye’nin en büyük enerji gruplarından CK Enerji, enerji sektöründe ilk olacak uygulamayı hayata geçirdi. CK Enerji, elektrik faaliyetlerinin rekabet hukukuna uyumu amacı ile şirket içerisinde ‘Rekabet Uyum Direktörlüğü’ oluşturdu. Söz konusu birimin başına Rekabet Kurumu’ndan Metin Pektaş getirildi. Yeni dönemde Pektaş ve ekibi atılan her adımın rekabete uygunluğunu ‘sahaya’ inerek takip edecek.

Elektrik dağıtım ve perakende sektörü, 2013 yılında tamamlanan özelleştirme sürecinin ardından yeni bir döneme başlıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) koyduğu kurallar çerçevesinde Rekabet Kurumu’nun tavsiye ve kararlarına uygun olarak çalışan sektörde, CK Enerji bir ilke imza attı.

Elektrik sektöründe artan rekabet ortamında şirketler mevcut duruma uyum sağlamak için değişik çözümler üretirken CK Enerji bir adım öne geçerek grup bünyesinde özel bir ‘Rekabet Uyum Direktörlüğü’ kurdu.

Söz konusu birim, CK Enerji çatısı altındaki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılması amacıyla faaliyet gösterecek. CK Enerji, sektörde bir ilk olma özelliğine sahip bu yeni departmanla rekabet kurallarına uyumu, başta ‘saha’ olmak üzere şirketler içerisinde her seviyede takip edecek.

“KURUMSALLAŞMA REKABET HUKUKU ALANINDA DA DEVAM EDECEK”

CK Enerji Yatırım bünyesinde Portföy Yönetimi Koordinatörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösterecek Rekabet Uyum Direktörlüğü’nün yöneticiliğini ise eski Rekabet Kurumu çalışanı Rekabet Başuzmanı Metin Pektaş yürütecek.

Konuyla ilgili bilgi veren CK Enerji Yatırım A.Ş. Portföy Yönetimi Koordinatörü Utku Guruşçu, “Yönetim Kurulumuz rekabet uyumunu kurum kültürümüzün bir parçası haline getirme konusundaki kararlılığımızı daha güçlü bir şekilde devam ettirmek amacıyla bünyemiz içerisinde de bu yetkinliği oluşturmaya karar verdi” diye konuştu.

Türkiye’de farklı sektörlerde faaliyet gösteren büyük gruplarda (Koç Holding, Anadolu Grubu, Türk Telekom, Turkcell) az sayıda örneği bulunan rekabete uyum biriminin önemine işaret eden Guruşçu, bu birimin CK Enerji tarafından enerji sektöründe ilk kez kurulduğuna dikkat çekti.

“REKABETE UYUMDA SEKTÖRE ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ”

CK Enerji Rekabet Uyum Direktörü Metin Pektaş ise elektrik sektöründe özelleştirme sonrası oluşan pazar yapısı nedeniyle sektör genelinde rekabet hukuku hassasiyetlerin sürekli ortaya çıkabileceğini belirtti. Pektaş, “CK Enerji bünyesinde kurulan Rekabet Uyum Direktörlüğü, grup bünyesindeki tüm şirketlerde rekabet hukukuna uyumun kurumsallaştırılmasında sektöre öncülük edecektir” diye konuştu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş (ÇEDAŞ) şirketleri ile 7 büyük ilde yaklaşık 7,4 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren CK Enerji, perakende elektrik satışında da CK Boğaziçi Elektrik, CK Akdeniz Elektrik ve CK Çamlıbel Elektrik perakende ve satış şirketleri ile ulusal pazarda faaliyet gösteriyor.