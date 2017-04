Aktaş Holding AR-GE Alanında Yeni Yatırımlarına Devam Ediyor

Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan Aktaş Holding’in, ileri teknoloji imkanlarıyla geliştirdiği ürünlerde, optimum malzeme kullanılarak, çevre dostu, daha hafif, esnek ve dayanıklı özellikler ön plana çıkarken, küresel düzeyde markalaşma vizyonuyla hareket eden Aktaş Holding, mükemmellik kültürüne dönüşüm anlayışı gereği Endüstri 4.0 çalışmalarına ağırlık veriyor…

Bursa, 20.04.2017 – Hava süspansiyon sistemi üretiminde dünyanın en büyük firmaları arasında yer alan ve 100’den fazla ülkeye doğrudan ihracat gerçekleştiren Aktaş Holding, yenilikçi bakış açısı doğrultusunda geleceğin teknolojilerini günümüz standartlarıyla buluşturmaya devam ediyor.

Küresel düzeyde markalaşma vizyonu doğrultusunda hareket eden Aktaş Holding, AR-GE alanındaki öncü çalışmalarına devam ederken, son teknolojiye sahip nitelikli hava süspansiyon ürünleri ve yapı sektörüne yönelik EPDM esaslı su yalıtım membranlarının yanı sıra; yeni yatırımı olan nitelikli Powertech markasıyla da pazara endüstriyel hortum ürünleri sunarak, ürün gamını genişletmeye devam ediyor.

Aktaş Holding, modern üretim tesislerinde AR-GE çalışmaları sonucu geliştirdiği üstün kalite standartlarına sahip ürünlerle, dünya ölçeğindeki tüketici beklentilerine en hızlı ve etkin şekilde yanıt vererek, sektöre yüksek düzeyde katma değer sağlamayı da sürdürüyor.

Ürün Geliştirme Öncelikli Üretim Modeli

Almanya’dan Çin’e, ABD’den Brezilya’ya kadar dünyanın her noktasında başarıyla faaliyetlerini sürdüren Aktaş, daima mükemmeli hedefleyen bir anlayışla gelecek yolculuğunu sürdürebilmenin, teknolojiye yatırım ve yenilikçi AR-GE çalışmaları ile mümkün olacağına inanıyor.

Bu kapsamda Aktaş Holding, geniş ürün gamı ve entegre üretim hacminin yanı sıra, çözüm odaklı üretim kabiliyeti ve AR-GE – inovasyon odaklı stratejiler geliştirerek, sürdürülebilir başarılara odaklanmış durumda…

Aktaş Holding, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına yönelik her yıl mevcut cirodan ayırdığı payı, kısa vadede yüzde 5’ler seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Türkiye’nin En Fazla Patent Başvurusu Yapan Firması

Aktaş Holding’in ileri teknoloji imkanlarıyla geliştirdiği ürünlerde, optimum malzeme kullanılarak, çevre dostu, daha hafif, esnek ve dayanıklı özellikleri ön plana çıkmaktadır.

TAYSAD’ın düzenlemiş olduğu Patent- Faydalı Model- Endüstriyel tasarım alanında, son 3 yıldır Türkiye’nin en fazla Patent/Faydalı model başvurusu yapan firma ödülüne layık görülen Aktaş Holding’in, dünya ortalamaları ölçeğinde halen toplamda yaklaşık 90 adet patenti, 15 faydalı modeli, 3 uluslararası patenti, 1 ülkesel patent başvurusu bulunuyor. Aktaş Holding, her yıl da en az 10 adet patent başvurusu gerçekleştirmektedir.

Dijital Dönüşüm ve Markalaşmaya Yöneldi

Aktaş Holding olarak, 2017 yılıyla birlikte dijital dönüşüm ve küresel düzeyde markalaşma çalışmalarına ağırlık verdiklerini aktaran Aktaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Sami Erol, “Dijital tedarik zinciri ile verimli makine/insan işbirliği, gerçek zamanlı veri yönetimi, güç ve enerji yönetimi, toplam kalite ve ekipman verimliliğini geliştirme, maliyet azaltma, hata kaynaklarının hızlı şekilde tanımlanması ve ani bozulmaların önüne geçerek, anlık geribildirimlerin sağlanması amacıyla, üretim proseslerimizi ve tedarik zincirimizi mükemmellik kültürüne dönüştürme gayretindeyiz. Bu çerçevede de büyük önem verdiğimiz Endüstri 4.0 çalışmaları kapsamında saha analiz çalışmaları başlattık” dedi.

Enerji Verimliliğini Önceliyor

Aktaş Holding olarak, kuruldukları günden bu yana enerji verimliliği ve enerji kaynaklarının etkin kullanılmasını öncelik haline getirdiklerine vurgu yapan Sami Erol, “Yenilikçi ürünlerimizin devreye alınması noktasında, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile sektördeki gelişmelere destek vermek, ana hedeflerimiz arasındadır. Nitekim Avrupa Birliği’nin teknoloji geliştirme programlarından olan ‘HORIZON 2020’ projesi kapsamında, aynı alanda faaliyet gösteren çok sayıda paydaşın farklı ihtiyaçları gündeme getirdiği bir ortamda, enerji verimliliği ve enerji kaynaklarının etkin kullanılmasının amaçlandığı SPEAR (Smart Prognosis of Energy with Allocation of Resources ) projesinde oluşturulan konsorsiyumda, Aktaş Holding olarak yerimizi alacağız. Sürekli artan enerji tüketiminin çevresel, ekonomik ve sürdürülebilirlik problemlerinin üstesinden gelmek, önem verdiğimiz konuların başında geliyor. Bu doğrultuda, AR-GE ve inovasyon kültürünün kazanılmasına katkı sağlamak amacıyla, sorunların üniversite ve sanayi işbirliği içerisinde çözümüne yönelik olarak, ulusal düzeyde SANTEZ, TÜBİTAK ve BEBKA projelerimize de tüm hızıyla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.