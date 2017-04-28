Akıllı Şehirler Kongresi’nde Enerjisa’ya ödül

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nda sektöre katkılarından dolayı Enerjisa’ya ödül verildi. Ödülü alan Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler, müşteri odaklı çalışmayı sürdüreceklerini söyledi

5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG 2017), İtalya’nın ülke partnerliğinde İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Zirvede, sektöre katkılarından dolayı Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler’e bir ödül verildi. Ödülü almaktan gurur duyduğunu belirten Zaimler, “Her faaliyetimizde işimizin odağı müşterilerimiz. Müşterilerimizin elektrik enerjisine yönelik ihtiyaçlarını güncel teknoloji ve inovatif ürünlerle çözebilmek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın bu ödülle taçlandırılması bizim için çok değerli” diye konuştu.

‘AKILLI ŞEHİRLER BÖLGESEL İHTİYACA CEVAP VERMELİ’

30 farklı ülkeden heyetlerin katıldığı zirvede bir konuşma yapan Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü ve ELDER Yönetim Kurulu Üyesi Murat Pınar, akıllı şehirlerin insan hayatında yaratacağı farka dikkat çekerek mutlaka yerel ihtiyaç ve dinamiklere bakılarak bölge halkına özel olarak geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Enerjisa Dağıtım Şirketleri olarak Türkiye’deki ilk akıllı şehir uygulamasına “Kritik Altyapıların Yönetimi Projesi (KRİTA) ile Gaziantep’te başladıklarını anımsatan Pınar, 3.6 milyon liraya mal olacak projenin Haziran 2018’de tamamlanacağını söyledi. Konuşmasında, KRİTA’nın önemli ayaklarından biri olacak elektrikli araçlarla ilgili de bilgi veren Pınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “2014 yılında bu konuyla ilgili bir projeye başladık ve şirketin araç parkına 18 adet elektrikli BMW i3 otomobil ekleyerek iki yıl boyunca kullandık. Uygulama sonucunda elektrikli araçların 5-6 liralık enerjiyle 100 kilometre yol kat edebildiği ortaya çıktı. Bu rakam, orta sınıf bir benzinli ve motorinli aracın harcadığı yakıtın dörtte birine, hatta daha altına karşılık geliyor.”

Pınar, kongrede yaptığı konuşmada Eurogia2020 Topluluğu’nda yönetim kurulu üyeliğine seçildiğini dile getirerek, önümüzdeki dönemde yurtdışındaki uygulamaların Türkiye’ye taşındığını da sözlerine ekledi.