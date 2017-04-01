20 Sanayi Kuruluşu Bursa’da Buluştu

Alman enerji devi EWE AG’nin, geçtiğimiz aylarda başlattığı “Türkiye’de Enerji Verimliliği – EnEffTurN (Energy Efficiency in Turkey Now)” projesi yeni atölyelerle devam ediyor. İlki Almanya’da düzenlenen atölyelerin ikincisi Şubat ayında Bursa’da gerçekleştirildi. Türkiye’den 20 sanayi kuruluşunun teknik yöneticilerinin katıldığı atölyede Enervis ve EWE AG’nin enerji verimliliği uzmanlarının ortak moderatörlüğü ve sunumuyla, ön saha ziyaretleri ve enerji etütlerinin değerlendirmesi yapıldı.

Almanya’nın en büyük enerji şirketlerinden olan EWE AG’den aldığı birikimle Türkiye’de enerji verimliliği alanında projeler geliştiren Enervis, “Türkiye’de Enerji Verimliliği” (EnEffTurN) projesi kapsamında ikinci atölye çalışmasını Şubat ayında gerçekleştirdi. Türkiye’den 20 sanayi kuruluşunun teknik yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen birinci atölye çalışmasından sonra katılımcı firmaların enerji etütleri yapılmıştı. Düzenlenen ikinci atölye çalışmasında ise enerji tüketicileri tespiti yapılarak işletmelerin enerjik yapılanması belirlendi. Bu kapsamda birinci atölyede gerçekleştirilen etütlerin değerlendirilmelerinin yanı sıra, Enervis binasına da bir teknik gezi düzenlendi.

Birinci atölye çalışmasıyla 55 proje fırsatı tespit edildi

Atölyede, birinci atölyede 20 firma için tespit edilen basınçlı hava, buhar sistemleri, atık ısı geri kazanımı, soğutma, motor değişimi ve diğer başlıklarda 55 enerji verimliliği proje fırsatı da değerlendirildi. Ayrıca enerji tüketicilerinin tespiti, analizi ve değerlendirilmesi; Türkiye’de enerji verimliliği yasal yükümlülükleri ve teşviklerin değerlendirilmesi için stratejiler, ana konular olarak belirlendi.

Tesislerin enerjiyi somut olarak nasıl dönüştürdüğü ve uygulama alanlarında enerjiyi ne şekilde kullandıkları katılımcılar tarafından Enervis uzmanları rehberliğinde incelendi. Enerji kullanım alanları ve tüketim türleri, üretici tiplerinin fonksiyon ve yaşı, kullanılabilir enerjiler, enerji taşıyıcıların kullanım/kapasite dereceleri, yıllık işletim saati ve enerji gereksinimi, enerji maliyetleri, atık ısı kullanımı ve sıcaklık seviyesi ile ölçüm türleri gibi karakteristik veriler temel kriterler olarak belirlendi.

Bu kriterler doğrultusunda enerji tüketicilerinin değerlendirilmesi ise; önemlilik ve etkilenebilirlik tespiti yapılarak öncelik sıralaması belirlendi.

Üçüncüsü de yolda

Katılımcılar atölye çalışması boyunca yapılan uygulamalarla atölyede aktarılan bilgileri pekiştirme fırsatı buldu. Farklı sektörlerden 20 firmanın teknik yöneticilerini buluşturan atölyede, yasal mevzuat hakkında bilgiler ve gereksinimler de aktarıldı. İkinci atölye çalışmasının ardından yapılacak üçüncü çalışmada ise, tüketici değerlendirmesi, teşvik fonları ve nihai rapor gibi konular ele alınacak.